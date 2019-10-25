آبار نفط سورية ستبقى بيد الأمريكيين والأكراد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أنّها خطّطت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سورية، وقال ‏ السيناتور الجمهوري لينزي غراهام إن هدف واشنطن من تعزيزي قواتها المسلحة في سورية هو منع وقوع حقول النفط السورية في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو إيران أو قوى أخرى مزعزعة للاستقرار.

وأكّدت مصادر أهلية محلية أن القوات الكردية وقوات عسكرية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة هي التي تُسيطر على آبار النفط والغاز في شرق سورية حتى اللحظة، وقالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لا يبدو أن هناك نيّة لتغيير أي شيء، فالقوات العسكرية التي تُسيطر وتحمي تل الآبار مستقرة ولا مظاهر توحي بأنها ستنسحب أو ستسلم أماكنها لقوات أخرى”.

وقالت الخارجية الروسية اليوم (الجمعة) إن إبقاء واشنطن قوات لها شرق الفرات سيعقد الوضع والمساعي الروسية التركية للتسوية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الحالة الحالية للعلاقات الروسية الأمريكية ليست غير مرضية فحسب، ولكن في كثير من جوانبها في مستوى منخفض للغاية.

يأتي ذلك متزامناً مع إعلان روسيا أن القوات الكردية بدأت تنسحب من عدة مواقع شمال شرق سورية، قريبة من الحدود مع تركيا، تطبيقاً لاتفاق أبرمته موسكو وأنقرة مطلع الأسبوع.

ومن المتوقع وفق تسريبات لدبلوماسيين أمريكيين أن يبقى التحالف الدولي ضد (داعش) مستمراً في عملياته الجوية في شرق سورية، وأن تبقى قاعدة التنف بيد الولايات المتحدة في زاوية الحدود السورية العراقية الأردنية، مع وجود عناصر من متعاقدين من شركات عسكرية خاصة قرب آبار النفط ومعامل الغاز السورية.

وتضم منطقة شرق الفرات في سورية نحو 90% من نفط سورية ونحو نصف آبار الغاز، وهي بيد القوات الكردية منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن استولت عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفق مسؤولين أمريكيين فإن الولايات المتحدة ملتزمة تعزيز موقعها في شمال شرق سورية بالتنسيق مع شركائها في قوات سوريا الديموقراطية التي يتحكم بها الأكراد.

وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرته يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت إن القوات الكردية تبيع النفط والغاز إلى النظام السوري.

وفي محافظات الرقة والحسكة ودير الزور قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة (قوات سورية الديمقراطية)، وهي ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، ما يعني أن هذه القوات الكردية تُسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سورية.

وقال التقرير إن القوات الكردية تبيع النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارًا، وبعائد يومي إجمالي 420 ألف دولار، وشهري تحصل بالتالي شهريًا على نحو 12.6 مليون دولار، وسنوي 378 مليون دولار عدا عن عائدات الغاز.