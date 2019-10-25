الفاتيكان يأمل تحقيق جميع تطلعات العراقيين بحياة كريمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعرب أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح عن “الأمل في تحقيق جميع تطلعات العراقيين بالحياة الكريمة”.

وقال بيان صدر عن ديوان رئاسة الجمهورية، إن “رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الفاتيكان”، حيث أكد هذا الأخير “دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة”.

وكان الرئيس العراقي قد وجه دعوة رسمية للبابا فرنسيس لزيارة العراق. وقال بيان نشره موقع الرئاسة العراقية إن “ذلك جاء خلال استقبال سيادة الرئيس، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو في قصر السلام ببغداد”، وقد “اشار رئيس الجمهورية في الرسالة الموجهة الى قداسة البابا، الى ان زيارة البابا تكتسب أهمية تاريخية كبيرة في دعم العراق دولياً لما تحمله من دلالات ومعاني كبيرة”، فضلا ًعن “أنها تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي”.