موغيريني: ملتزمون باستقرار لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، عن دعم الاتحاد الأوروبي لأهداف الإصلاح التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحكومة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه، كما جاء في بيان صدر عن مكتب موغيريني اليوم، شريكاً وثيقاً على المدى الطويل للبنان.

ويتابع الأوروبيون باهتمام كبير الأحداث الجارية في لبنان منذ عدة أيام.

وجاء في البيان: “نحن على ثقة بأن السلطات سوف تستجيب بسرعة وحكمة للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها”.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي إجراء حوار شامل حول الإصلاحات، “نحن ملتزمون بالكامل بالأهداف المتفق عليها في مؤتمر الأرز عام 2018″، حسب كلام موغيريني.

وكان الاتحاد، حسب المسؤولة الأوروبية، قد ناقش سابقاً مع الشركاء اللبنانيين مسائل محاربة الإرهاب وتعزيز الحكم الرشيد وإجراءات الإصلاحات الاجتماعية كأولوية مطلقة.

ويثمن الاتحاد الأوروبي ابتعاد الاحتجاجات عن العنف ويشجع قوى الأمن على مواصلة سياسة ضبط النفس.

وختمت موغيريني بيانها بالتأكيد على تمسك الاتحاد بدعم لبنان وشعبه والتزامه بسيادة البلاد واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها.