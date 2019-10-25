منظمة إنسانية تنتقد رفض البرلمان الأوروبي القرار حول إنقاذ المهاجرين بحراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت منظمة إنسانية إن ” البرلمان الأوروبي رفض وبصراحة أمس قرارًا يرمي الى دعم وتحسين عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط”.

وأضافت وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، كتب الفرع الإيطالي لمنظمة (Sos Mediterranee) أنه “مع أكثر من ألف حالة وفاة فعلية عام 2019، نواصل الدعوة إلى نهج مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الأرواح”.

وذكرت المنظمة الإنسانية بأنه “في غضون ذلك، لا يزال 104 ناجين، عالقين على متن سفينتنا (أوشن فايكنغ)، في انتظار مرفأ أمان” مما “يسبب معاناة لا جدوى لها، لرجال ونساء و41 قاصراً”.

وخلصت (Sos Mediterranee) الى القول إنه “لا تزال هناك حاجة ماسة لآلية إنزال منسقة مضمونة وسريعة في منطقة المتوسط”.