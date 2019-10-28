كاهن إيطالي: وثيقة الأخوة الإنسانية أكسبت الحوار الديني دفعة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال كاهن إيطالي إن الإحتفال بيوم الحوار الديني اكتسب دفعةً جديدةً هذه السنة بفضل وثيقة الأخوة الإنسانية.

هذا وقد أحيت إيطاليا أمس الأحد يوم الحوار المسيحي الإسلامي الذي بلغ دورته الـ18، ويرمي إلى تعزيز الحوار الثنائي على ضوء لقاءات أسّيزي ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها البابا فرنسيس مع الأمام أحمد الطيب في أبو ظبي مطلع هذا العام.

بهذا الصدد، أجرى موقع (فاتيكان نيوز) مقابلة مع مدير المكتب الوطني للمسكونية والحوار بين الأديان التابع لمجلس أساقفة إيطاليا، الأب جوليانو سافينا، الذي أكد أن “التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من شباط/فبراير الماضي شكّل قيمة إضافية بالنسبة لهذا اليوم”.

وذكّر الكاهان الإيطالي بأن “هذه المبادرة اتُخذت في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر”، وقد “تم اختيار تاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر لإحيائها، لأنه في هذا اليوم بالذات من العام 1986 دعا البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قادة الديانات حول العالم إلى اللقاء في مدينة القديس فرنسيس من أجل ابتهال عطية السلام من الله”.

وأضاف الأب سافينا أن “هذه المبادرات أظهرت أن الحوار ممكن بين أتباع مختلف الديانات، لا بل يمكن للأديان أن تتحوّل إلى أدوات للحوار، قادرة على تكييف العمليات الثقافية وسط مجتمعاتنا، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر، وبشكل خاص في زماننا الراهن”.

ولفت مدير مكتب الحوار إلى أن “البابا يوحنا بولس الثاني شاء أن يسلط الضوء، منذ 33 سنة على بعد جديد للسلام، وطريقة جديدة لتعزيزه ونشره، معتبرا أن هذا السلام لا ينبغي أن يأتي ثمرة تفاوض ومساومات سياسية ومقايضات اقتصادية”، مبينا أن “البابا فويتيلا رأى أن السلام الحقيقي هو ثمرة صلاة الناس على الرغم من اختلاف انتماءاتهم الدينية ويأتي تعبيراً عن الكائن الأسمى الذي يتخطّى قدراتنا البشرية”.

هذا ثم أشار سافينا إلى أن “وثيقة الأخوة الإنسانية، المعروفة أيضا باسم وثيقة أبو ظبي، تؤكد أن الإيمان بالله يحمل المؤمن على أن يرى في الآخر أخا ينبغي أن نساعده ونحبّه، في إطار السعي إلى الدفاع عن الخليقة وعن كل كائن بشري، لاسيما الأشخاص الأكثر ضعفاً وفقرا”.

وذكّر المسؤول الكنسي الإيطالي بأن “المكتب الوطني للمسكونية والحوار ما بين الأديان عمل دوماً على بناء ونسج علاقات استثنائية مع الجاليات المسلمة الإيطالية من خلال عقد لقاءات عدة”، مذكّرا بـ”اللقاء الذي عُقد هذا العام في مسجد روما الكبير يوم 29 حزيران/يونيو الماضي، وشارك فيه ممثلو مختلف الكنائس والأديان فضلا عن مندوبين عن مختلف الجاليات الإسلامية المتواجدة على التراب الإيطالي”.

كما أوضح أن “أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا المطران ستيفانو روسّو شارك بفرح كبير في اللقاء، كما أن مشاركة المسلمين لم تقتصر على الجمعيات والهيئات المعترف بها مؤسساتياً شأن اتحاد الجاليات المسلمة في إيطاليا، والمركز الثقافي الإسلامي وغيرهما، إذ حضر أيضا ممثلون عن الجاليات القليلة العدد من المواطنين السنغاليين والبنغاليين، والباكستانيين والأتراك”.

وذكّر الكاهن في الختام بأن “المشاركين بالاجتماع تناولوا في نقاشاتهم وثيقة الأخوة الإنسانية نظراً لما تكتسبه من أهمية”.

هذا وقد أبصر يوم الحوار المسيحي الإسلامي في إيطاليا النور عام 2001، في أعقاب الاعتداءات الإرهابية على البرجين التوأمين في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع في واشنطن. وقد أقيمت مبادرات عدة للمناسبة في مدن إيطالية كثيرة، بينها فيشينتسا، كيافاري، تورينو، فيرونا، فايينتسا وغيرها.