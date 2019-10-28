دي مايو: الهزيمة في الانتخابات المحلية لن تؤثر على الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو حدوث أية تأثيرات على المستوى الوطني في أعقاب هزيمة مدوية لأول تحالف إقليمي بين قطبي الائتلاف الحاكم في إنتخابات محلية جرت في مقاطعة أومبريا (وسط) يوم أمس الاحد.

وقال دي مايو، في تصريح لشبكة (سكاي نيوز24) الايطالية الاخبارية اليوم الاثنين، “مع عدم التشكيك في صلابة التحالف على المستوى الوطني مع الحزب الديمقراطي، إلا أن تجربة التحالف الإقليمي إنتهت”.

واضاف دي مايو “للمرة الأولى قررنا إنشاء تحالف-ميثاق مدني مع الحزب الديمقراطي ولكنه لم ينجح. لقد تحصلنا في إنتخابات إقليم أومبريا على واحدة من أقل النتائج الانتخابية. هذه التجربة لم تعد قابلة للحياة. حركة خمس نجوم تحرز نتائج جيدة إذا خاضت بمفردها الانتخابات”.

ورأى وزير الخارجية الايطالي أنه “يتعين تحسين اداء الحكومة كي تدوم ثلاث سنوات أخرى” إلى نهاية الدورة التشريعية الحالية.

وفازت مرشحة تيار يمين-الوسط (حزب الرابطة-إخوة إيطاليا وفورتسا إيتاليا)، دوناتيلّا تيزيِّ في إنتخابات رئاسة الاقليم حيث نالت 57.5% من الاصوات، بينما لم يتخط مرشح ائتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم الحاكم، فينشينتسو بيانكوني حاجز الـ37.5%.