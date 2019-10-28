بيدرسن يجتمع بوزراء خارجية الدول الضامنة عشية أول اجتماع للدستورية السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، مساء غد (الثلاثاء) مع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، عشية بدء أعمال اللجنة الدستورية السورية، ومن المتوقع وفق مصادر متابعة أن يبحث معهم حصراً العملية الدستورية وضرورة أن يكون هناك تأثير على أعضاء الدستورية للبدء بعملهم دون انسحابات ودون مواقف مسبقة.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال اللجنة الدستورية بعد غد الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، لإنجاز دستور جديد لسورية.

وتتألف اللجنة الدستورية من هيئة موسعة من 150 عضواً، عين النظام والمعارضة الثلثين مناصفة، بينما اختار المبعوث الأممي إلى سورية الثلث الأخير من المجتمع المدني والمستقلين، تنبثق عنها لجنة مصغرة للصياغة من 45 عضواً، موزعة بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.