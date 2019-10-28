ماتّاريلا: النظام الاقتصادي الاوروبي أصبح أكثر صلابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت- وصف رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا، اليوم الاثنين النظام الاقتصادي الاوروبي بأنه أضحى “أكثر صلابة” منذ تبني العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في عام 1999.

وقال ماتّاريلا في خطاب بمقر المصرف المركزي الاوروبي في فرانكفورت، خلال حفل وداع محافظ المصرف ماريو دراغي بمناسبة إنتهاء ولاية، “اليوم يمكننا القول أن النظام الاقتصادي الأوروبي أصبح أكثر صلابة. نمت العمالة وأصبح متوسطها (على مستوى دول الاتحاد الاعضاء) أعلى من عام 1999 والنظام المصرفي أكثر إحكاما”.

ووفق ماتّاريلا، فإن “التكامل بين الاقتصادات، وبالتالي التقارب بين الدول الأعضاء، بأعلى مستوياته. لكن قبل كل شيء، وهذا يمثل واحدة من أعظم نتائج هذه السنوات: عاد الدعم الشعبي لليورو إلى مستوى مرتفع للغاية”.