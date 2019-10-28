الامم المتحدة تبدي الاستعداد لمساعدة السودان خلال المرحلة الانتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد عن “استعداد الأمم المتحدة وشركائها لمساعدة السودان في مسعاه نحو بناء واستعادة قيم التعايش الإنساني والتماسك الاجتماعي من أجل تحقيق السلام والتنمية”.

جاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال زيارة إلى السودان التقت خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حسبما نقل عنها المكتب الاعلامي للأمم المتحدة.

ورأت أمينة في تغريدة على موقع (تويتر) أن “نجاح قيادة المرأة سيكون مهما لحاضر ومستقبل السودان”.

وافتتحت نائبة الأمين العام مركزا لحقوق الإنسان في جامعة الفاشر بولاية شمال دارفور تم تأسيسه بواسطة بعثة يوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان في إطار برنامج عمل الدولة لحقوق الإنسان في دارفور.

كما أفادت الامم المتحدة بأن رئيس الوزراء السوداني رحب بزيارة أمينة محمد إلى البلاد، مشيراً في تغريدة على أن “الزيارة تؤكد التزام حكومة بلاده بالشراكة الفعالة ضمن عضويتها في الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية”. وتأتي زيارة أمينة محمد إلى السودان في إطار جولة لبلدان منطقة القرن الأفريقي.