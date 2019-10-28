كونسورتيوم إيطالي لإنشاء شركة لتوليد الكهرباء من الأمواج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رافّينا-وقعت مجموعة شركات إيطالية اليوم الاثنين على إتفاقية تضع الاساس لإنشاء شركة مشتركة لتطوير وبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من حركة الامواج في البحار والمحيطات.

ووقع على الاتفاقية بمدينة رافّينا (شمال شرق) ، بحضور رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مدراء مجموعة إيني للطاقة، مجموعة فينكانتييري لصناعة السفن، شركة تيرنا المتخصصة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية، إضافة إلى صندوق الودائع والقروض (صندوق سيادي حكومي).

وحسب بيان مشترك، بفضل هذه الاتفاقية، وبناء على اتفاقية أخرى أولية سابقة في 19 نيسان/أبريل، يدخل التعاون بين الجهات الموقعة في مرحلة تشغيلية ستسمح بتحويل المشروع التجريبي الابتكاري Inertial Sea Wave Energy Converter (ISWEC)، لإنتاج الطاقة من الحركات الموجية، إلى منشأة صناعية وبالتالي من أجل التطبيق والاستخدام الفوري.