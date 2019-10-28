تقرير: نصف طلاب شمال غرب سورية متسربون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذّر (منسقو الاستجابة) في شمال سورية من تدهور وانهيار العملية التعليمية في شمال غرب البلاد، وقالوا إن عدد طلاب “المناطق المحررة” المهددين بتوقف الدعم يصل إلى قرابة نصف مليون طالب، وقدّروا نسبة المتسربين من التعليم بنحو 50%، وأنه مقابل كل طفل يتلقى التعليم يوجد طفل متسرب.

وفي إحصائية صدرت اليوم (الاثنين) قال (منسقو الاستجابة)، المحسوبين على المعارضة، إن طلاب شمال سورية المقدر عددهم بنصف مليون والمهددين بالتوقف عن التعليم يتوزعون على تربية إدلب نحو 400 ألف طالب، وتربية حلب نحو 90 ألفاً، وتربية اللاذقية نحو 7 آلاف طالب.

وأشاروا إلى أن عدد المدارس المهددة بالإغلاق بفعل توقف الدعم الأوروبي عنهم بلغ نحو 1255 مدرسة، منها 936 في إدلب، و285 في حلب، و34 في اللاذقية. كذلك بلغ عدد المعلمين المنقطع دعمهم ويعملون بدون رواتب 10850، 7200 منهم في إدلب، و3500 في حلب، و150 في اللاذقية.

ووفق التقرير، فإن نسبة من أتيحت لهم فرصة التعلم في أبنية المدارس النظامية والشعب الصفية تشكل النصف تقريباً مقارنة بمن يتلقون تعليمهم بـ”مدارس الخيام” كما توصف، وأن واحد من خمسة طلاب فقط أتيحت لهم الفرصة للحصول على كتاب مدرسي أو ما يعادله. و20% فقط من عموم الطلاب أمنت لهم كتب المناهج.

وأعلنت جهات مانحة توقيف دعمها للتعليم في شمال غرب سورية، ما تسبب بإغلاق كمدارس وتسرب طلبة، واضطرار آلاف المدرسين للعمل بدون أجر، ما يضع المنطقة أمام كارثة تعليمية حقيقية.

وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء علمت أن “دولاً أوربية وغربية عديدة قررت تخفيض حجم المنح للسوريين، ومن بينهم كندا وألمانيا وبريطانيا، وسيتم دمج مكاتب سورية في ممثلياتها السياسية في دول الجوار السوري، وبدأ بعضها بإغلاق مكاتبه في اسطنبول والأردن ليدمجها بمكاتب بيروت في لبنان، في خطوة يُعتقد أنها ناجمة عن عدم الجدوى السياسية من جهة، ونيّة هذه الدول تخفيض المنح في ظل غياب الحل السياسي في سورية”.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه أوقف بالفعل بعض أنشطة المساعدات الإنمائية في إدلب. وأشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء اضطرت لاتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب الاستحواذ الجزئي لـ”هيئة تحرير الشام” على مناطق شاسعة من شمال غرب سوريا بداية العام الحالي. وقال المتحدث لوكالة (آكي) الإيطالية: “نريد احترام التزاماتنا القانونية وتجنب تحويل الأموال وضمان ألا تستخدم أموالنا عن غير قصد في تمويل جهات غير شرعية”. وأقر المتحدث بأن المساعدات الأوروبية التي تم ايقافها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعم هياكل إدارة قطاع التعليم. ولكن ذلك لا يعني-وفق المتحدث الأوروبي- أن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء قد تخلت بشكل تام عن دعم المدارس والمدرسين، إذ لا زال 50 ألف طفل في شمال غرب سوريا يستفيدون من الدعم الأوروبي المباشر لقطاع التعليم بواقع 17 مليون يورو. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه مستمر في تقديم خدمات تعليمية وإنسانية طارئة في شمال غرب سوريا لمصلحة 30 ألف شخص بقيمة 3.1 مليون يورو.