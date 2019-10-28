هنية يؤكد تمسك حماس وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، “تمسك الحركة وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني)”.

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد لجنة الانتخابات، “إننا جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية”، مضيفًا، حسبما نقل عنه بيان للحركة، أنه “ليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة”.

وأشار هنية إلى أن “هناك حديثًا مركزًا ورسميًا، ورسالة رسمية نقلها الدكتور حنا ناصر عن الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة، ومن جانبنا كفصائل فلسطينية أكدنا أننا جاهزون ومستعدون لإجراء هذه الانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع”.

وأضاف هنية “تحدثنا عن كثير من القضايا الخاصة بشفافية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، وكيف يمكن أن تكون خطوة لإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني”، مطمئناً “الشعب الفلسطيني أن الموقف الوطني الذي عبرت عنه قياداتنا الفلسطينية كان إيجابيًا ومسؤولًا، ومستحضرًا ما يجب أن تكون عليه الأمور في هذه الانتخابات”.

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة على “أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير”، وتمسك حركة حماس بـ”تحقيق الوحدة ودفع الاستحقاق والمرونة من أجل استعادتها”.