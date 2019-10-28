برلسكوني يرشح دراعي لرئاسة الجمهورية في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رشح رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني محافظ المصرف المركزي الاوروبي المنتهية ولايته، ماريو دراغي، لرئاسة الجمهورية في إيطاليا.

وقال برلسكوني في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الخاصة، التي تمتلكها مجموعته الاعلامية، “دراغي سيكون مناسياً لهذا المنصب”، كاشفا عن دور “حاسم” من جانبه في انتخاب مواطنه محافظاً للمصرف المركزي الأوروبي.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية الايطالي، سيرجو ماتاريلا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شاركوا في وقت سابق اليوم في احتفالية وداع دراغي في مقر المصرف المركزي في فرانكفورت مثمنين دوره في إستقرار منطقة اليورو خلال الازمات المالية الاخيرة