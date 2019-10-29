حذر أوروبي تجاه الدعوات الأمريكية للتواجد في شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر الاتحاد الأوروبي حذراً شديداً تجاه دعوة واشنطن لدوله الاعضاء “لتحمل مسؤولياتها”، بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية.

وتتماهى الدعوة الأمريكية مع مقترح ألماني بضرورة انشاء منطقة آمنة شمال سورية تخضع لمراقبة دولية، والذي أظهر الأوروبيون نفس الحذر تجاهه.

وتأتي هذه المواقف على هامش دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) منتصف الشهر القادم، والذي من المنتظر أن تحضره الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وذكّرت المتحدثة باسم موغيريني، بأن الأوروبيين هم من دعوا أولاً لمثل هذا الاجتماع لمعاينة التطورات بعد الانسحاب الأمريكي من شمال سورية والعملية العسكرية التركية التي أعقبته في المنطقة.

ويرى الاتحاد، حسب مايا كوسيانيتش، أن “داعش لا زال يشكل تهديداً حقيقياً”، رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

ومضت قائلة: “نحن أكدنا على ضرورة توخي الحذر واليقظة للتخفيف من الأخطار التي يشكلها هذا التنظيم”.

ويرفض الأوروبيون، حتى الآن، الانخراط ككتلة واحدة ميدانياً في الصراع الدائر في سورية، رغم أنهم يشددون على مساهماتهم في الجهد الدولي لمحاربة تنظيم داعش وتصميمهم على المتابعة على هذا النهج.

وتتمسك الدول والمؤسسات الأوروبية برأيها القائل بأن الحل الأمثل للأزمة السورية يكمن في انجاز عملية سياسية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، أكدت مايا كوسيانيتش أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف بعد أيام ما هو إلا “خطوة أولى” في هذا الاتجاه نحو حل سلمي دبلوماسي للأزمة.

وأوضحت المتحدثة أن الحلول السلمية في سورية والعراق تساهم في التصدي للأسباب الجذرية التي أدت لقيام تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية.

أما بخصوص مصير المقاتلين الأوروبيين في صفوف (داعش)، فترى بروكسل أن الأمر يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء، مبدية الاستعداد للمساعدة في التعامل مع القضية لو طُلب منها ذلك.