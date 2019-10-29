الفاتيكان يدعو لتجنب تداعيات كتلك التي جلبها داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي على لسان أمين سرّه أمين الكاردينال پييترو پارولين، إنه “من خلال عمل كبير على المستوى الثقافي فقط، سيكون من الممكن تجنب التداعيات، كتلك التي تجلت مع ظهور تنظيم (داعش)”.

وفي تصريحات على هامش حدث ثقافي في قصر بورّوميو روما، مكرس للسينما الخاصة بالباباوات، تحدث وزير خارجية الفاتيكان عن الأوضاع بعد مقتل زعيم تنظيم (الدولة الإسلامية) أبو بكر البغدادي، قائلا إن “الحرب ضد (داعش) كان قد تم الإعلان عن انتهائها أصلاً”.

وأشار الكاردينال پارولين الى أن “من المهم الآن أن نكون قادرين على اجتثاث الثقافة التي تسببت في خلق هذه الظاهرة”، وذلك “من خلال إعطاء إجابات كتلك التي يطلبها الشعب العراقي”، في إشارة ضمنية الى التظاهرات الأخيرة التي تجتاح هذا البلد.

في سياق آخر، ذكر رئيس الدبلوماسية الفاتيكانية أن “البابا خلال زيارته لليابان في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيوجه نداء صادقاً لأخذ قضية نزع السلاح على محمل الجد، لأننا اليوم في خطر كبير”. واختتم مشيراً إلى “الميل إلى إعادة التسلح وزيادة حجم الترسانات النووية بدلاً من تقليصها”.