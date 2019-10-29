إيطاليا تسمح بإنزال مهاجرين عالقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الداخلية الايطالية اليوم الثلاثاء أنها سمحت بإنزال المهاجرين الـ104 من على متن سفينة الانقاذ (أوشن فايكنغ) في ميناء بوتساللو الصقلي، والذين تمّ إنقاذهم قبالة المياه الليبية في 18 تشرين الاول/أكتوبر الجاري.

وأفادت بأنها أنهت مسألة إعادة توزيعهم “بناءً على اتفاق مسبق تم التوصل إليه خلال قمة مالطا الاوروبية الاخيرة”. واضافت الداخلية “ستستقبل فرنسا وألمانيا، على وجه الخصوص 70 منهم”.

وفي أول تعليق على هذا القرار، قال رئيس بعثة أطباء بلا حدود، التي تشرف على (أوشن فايكنغ) بالتعاون مع منظمة (إس أو إس ميديتيراني) إنه “بعد أيام من بقائهم عالقين بالبحر والظروف الرهيبة التي عانوا منها في ليبيا طوال رحلتهم، أخيرًا سوف يتم تقل المهاجرين إلى مكان آمن. هذه العرقلة المطولة وغير الإنسانية يجب ألا تستمر “.