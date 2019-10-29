كونتي: إرجاء مفاوضات إنضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الاوروبي “خطأ تاريخي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي رفض الاتحاد الاوروبي إنطلاق مفاوضات إنضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا بـ”الخطأ التاريخي”.

وكتب كونتي في تغريدة، في أعقاب لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في روما مع نظيره المقدوني الشمالي زوران زاييف: “يحق لمقدونيا الشمالية وكذلك ألبانيا البدء في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ستضمن إيطاليا التزامها بهذه العملية. إن إعاقة ذلك تعني ارتكاب خطأ تاريخي مرة أخرى”.

وكانت القمة الاوروبية الاخيرة قد أرجأت بدء مباحثات إنضمام الدولتين في منطقة البلقان إلى التكتل الاوروبي الموحد