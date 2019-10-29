غوتيريش، مرحباً ببدء إجتماعات اللجنة الدستورية السورية: خطوة أولى للخروج من مأساة الصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن “فرصة فريدة” توفرها اللجنة الدستورية السورية، التي “تملكها وتقودها سورية”، وذلك عشية إنطلاق أعمال اللجنة غدا الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، بتيسير من الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه “لأول مرة، ستجتمع حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني، وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة الصراع السوري”، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق أعرب الأمين العام عن سعادته بأن “نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تقترب من 30%”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت “حاسمة في تأمين هذا الحد الأدنى”.

وقال غوتيريش إنه يتوقع بالكامل أن تعمل الأطراف معا “بحسن نية للتوصل إلى حل يتمشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه”

وفي بيانه دعا الأمين العام إلى أن “يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها إجراءات ملموسة لبناء الثقة”، قائلا إن “المشاركة الهادفة في اللجنة الدستورية، المصحوبة بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد”، ستوفر لمبعوثه الخاص، غير بيدرسن، “بيئة يحتاجها للاضطلاع بولايته بفعالية لتيسير عملية سياسية أوسع.“