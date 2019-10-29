المفوضية الاوروبية: لا نية لرفض مخطط الموازنة الإيطالية لعام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية عدم نيتها رفض مخطط الموازنة الإيطالية لعام 2020، كما فعلت العام الماضي، لكنها ذكرت أنها ما زالت تحتفظ ببعض المخاوف بشأن مدى معالجتها للديون السيادية.

وقال نائب رئيس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: “نحن لا نضع في الاعتبار حاليًا” فرضية رفض الموازنة، مضيفًا: “إذا كانت المفوضية ترغب في طلب تنقيحها، لكنا إحترمنا المواعيد النهائية”، أي تقديم طلب المراجعة للحكومة الايطالية بنهاية اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي قد نفى قلق السلطات في روما حيال رسالة من المفوضية الاوروبية طالبت خلالها في وقت سابق بتوضيحات عاجلة لخطط موازنة عام 2020 بناء على مخاوف من عدم توافقها مع إلتزامات سابقة مع بروكسل بخفض الديون. وقال كونتي في تصريحات للصحفيين قبل حوالي الاسبوع، “سنقدم كل التوضيحات، لسنا قلقين”. وأضاف “هناك خطاب من بروكسل سيرد عليه وزير الاقتصاد والمالية (روبرتو غوالتييري)”. وجدد “لسنا قلقين، إنه حوار ضروري مع بروكسل لن نتجنبه”.

وحددت وثيقة مخطط موازنة عام 2020 التي أقرتها الحكومة الايطالية، وأرسلتها إلى المفوضية الاوروبية، عجزا مستهدفاً يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق الوثيقة، التي تتطلب موافقة الجهاز التنفيذي الاوروبي ومصادقة البرلمان الايطالي بنهاية العام، فإنه من المقرر أن يتراجع العجز في عام 2021 إلى 1.8% وفي العام الذي يليه إلى 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن حكومة كونتي الاولى كانت تجنبت تفعيل المفوضية الأوروبية لآلية إجراءات عقابية بعدما تعهدت بخفض العجز المستهدف لميزانية عام 2019 من 2.4% إلى 2.04%.