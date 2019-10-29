دعوة أممية لتجنب اللجوء للعنف وللبحث عن حل سياسي لأزمة لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- دعت الامم المتحدة إلى البحث عن حل سياسي في لبنان، منوهة بأهمية حماية الأرواح وتجنب اللجوء إلى العنف والتحريض، وذلك في أعقاب تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري، استقالته في وقت سابق الثلاثاء بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على السلام وتجنب العنف ويعرب عن أمله “في إيجاد حل سياسي للحفاظ على الاستقرار والسلم في البلد.”

وفيما يتعلق بأحداث العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في لبنان الثلاثاء، قال حق “إننا نعارض بشدة كل الهجمات التي تعيق المظاهرات السلمية في كثير من دول العالم ومن بينها لبنان.”

ونوه نائب المتحدث الرسمي الأممي بأن “الأمم المتحدة تشدد على الحاجة لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين”، معلنا الاستعداد “للتدخل في نطاق ما تسمح به الحكومة اللبنانية والأحزاب”، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، “على تواصل دائم مع الأطراف اللبنانية”.