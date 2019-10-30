وزير خارجية إيطاليا: نعمل على تغيير نحو الأفضل لاتفاقية الهجرة مع ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “الحكومة تعتزم العمل على تحسين بنود مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف الوزير دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب، الأربعاء، أن تعديل الإتفاقية، سيتم “مع إيلاء اهتمام خاص لمراكز الإيواء الليبية وظروف المهاجرين فيها”.

وكان نيكولا تزينغاريتّي، الامين العام للحزب الديمقراطي، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، قد دعا في تصريحات إذاعية صباح اليوم إلى “تعديل جذري” في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية في طرابلس الخاصة بالهجرة، ولكنه رفض إنسحاب روما من الاتفاقية بشكل آحادي.