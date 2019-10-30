الفصائل الفلسطينية توافق على انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ان معظم الفصائل توافق على انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية.

وقد أنهت لجنة الانتخابات المركزية سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين.

وقالت اللجنة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الأربعاء، إن “هذه المشاورات أسفرت عن توافق جميع المشاركين سواء أكانت فصائل او مؤسسات مجتمع مدني على ان الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وان عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها”.

واضافت “كما عبرت معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

وتابعت “كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها”.

وكان رئيس اللجنة حنا ناصر، قد التقى الرئيس محمود عباس برام الله مساء أمس الثلاثاء، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات”، وبشكل خاص “تلك التي جرت في قطاع غزة”.

واعلنت اللجنة انها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.