عمدة إيطالي يشيد بوزيرة الداخلية لامورجيزي لسياستها مع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

راغوزا – أشاد رئيس بلدية إيطالي بوزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي للسياسة التي تتباناها مع المهاجرين.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأربعاء، أضاف عمدة مدينة بوتساللو (مقاطعة صقلية ـ جنوب) روبرتو أماتونا، أن “عمليات رسوّ قوارب الهجرة مستمرة وتنتهي بسلام”.

وبشأن رسوّ سفينة (أوشن فايكنغ) التابعة لمنظمتي (Sos Mediterranee) وأطباء بلا حدود، التي كانت تحمل على متنها 104 مهاجرين تم إنقاذهم في الـ18 من الشهر الجاري، قال العمدة: “لقد وصلتنا امرأتان مع أطفالهما حديثي الولادة وهما في سن شهرين وثمانية أشهر”، مبينا “من بين أمور أخرى، هناك أيضًا نساء حوامل أخريات”، اللائي “سيتم نقلهن جميعًا إلى مستشفيات مختلفة لإجراء الفحوصات اللازمة”.

وحرص المواطن الأول لبلدية راغوزا، من ناحية مسألة المهاجرين، التأكيد على “الرضا التام عن القرب الكامل من قبل المؤسسات”. وأردف “هناك علاقة وطيدة مع قيادة شرطة المدينة”، كما أن “لدينا وزيرة داخلية عظيمة حقاً وهي لوتشانا لامورجيزي”، وهناك “إجراءات بيروقراطية جيدة أنا سعيد بها، حيث يمكننا العمل بشكل جيد في تآز”.

وذكر أماتونا أنه “بالأمس فقط أبلغني محافظ باري برسوّ سفينة المهاجرين”، وهناك “وئام كبير معه أيضا”. واستبق القول إنه “قريباً سأكون في وزارة الداخلية لمقابلة الوزيرة لامورجيزي شخصيًا، وتقديم مشروع حول مشاركة أكبر للبلديات مع مراكز الاستقبال، وبشكل خاص تلك الكائنة في الخطوط الأمامية مثل بوتساللو”.