موغيريني: اجتماع اللجنة الدستورية السورية أمل متجدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بـ”يوم الأمل المتجدد” انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية اليوم في جنيف.

وأشارت موغيريني في بيان صدر عن مكتبها الأربعاء أن هذا الاجتماع هو لحظة مهمة طال انتظارها، فـ”من الأهمية بمكان الآن أن تبدأ اللجنة مناقشات جادة وبحسن نية وأن تقدم نتيجة في صالح البلد بأكمله”، وفق كلامها.

ويردد الأوروبيون أن تظل العملية السياسية المؤدية إلى حل تفاوضي للأزمة السورية مسألة سورية – سورية وبقيادة سورية.

واعتبرت المسؤولة الأوربية أن اللجنة الدستورية وحدها لن تحل الصراع في البلاد، مشددة على ضرورة أن يتم تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت اشراف المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسن.

لكن اللجنة الدستورية برأي موغيريني، ستكون المفتاح لإطلاق الحل الوحيد القابل للتطبيق وهو الحل السياسي.

وكررت المفوضة دعم الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الدولي، فـ”نحن مستعدون لمرافقة عملية السلام في سورية بأي طريقة ممكنة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة”، كما قالت.

وكانت اللجنة الدستورية السورية قد أنشأت بعد نقاش طويل بين الأطراف المعنية في إطار قرار مجلس الأمن 2254 ومهمتها مناقشة إطار دستوري مستقبلي للبلاد.