وزيرة الداخلية الإيطالية: تغيير المرسوم الأمني قبل نهاية العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن تغيير المرسوم الأمني سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات للصحافيين عند نهاية جلسة الإحاطة أمام لجنة مكافحة المافيا الأربعاء، أضافت الوزيرة لامورجيزي أنه “بشأن المراسيم الأمنية كان هناك بالتأكيد تدخل من قبل رئيس الدولة”، لذلك “لا بد أن نقوم في المقام الأول بإجراء التعديلات اللازمة عليها لتتوافق مع التوجيهات التي وردت من ديوان الرئاسة”، وأردفت “في رأيي أن المشكلة ستتم مواجهتها في وقت قريب”.

ورداً على أسئلة عما إذا كانت التغييرات ستأتي قبل نهاية العام، أجابت وزيرة الداخلية مختتمة، “أعتقد ذلك”.