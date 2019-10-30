وزير الدفاع الإيطالي يأمل إعادة تفعيل سفن عملية صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن “الوضع الليبي يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا” الإنسانية، التي “اعترفت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بفعاليتها وأكد القرار الأخير تمديد ولايتها”.

ووصف الوزير غويريني في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في شقّي البرلمان، حول برنامج وزارته، بـ”الأمر المأمول، إعادة التنشيط المحتملة للمكون البحري لعملية صوفيا، والضروري لإنجاز المهام المتعلقة بتنفيذ الحظر المفروض في أعالي البحار على تهريب الأسلحة إلى ليبيا”.

واستدرك وزير الدفاع بالقول، “لكن الأمر يبقى على أية حال، مرتبطًا بقرارات الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمسألة إعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء”، الذي “أتيحت لي فرصة مشاطرتها مع زملائي الألمان والإسبان، خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة”.