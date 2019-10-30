إيطاليا: الشرطة تعيد 4 مهاجرين تونسيين وصلوا بشكل غير قانوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليفورنو – أعادت قوات الشرطة الإيطالية أربعة تونسيين رسوا بشكل غير قانوني في ميناء ليفورنو، في مقاطعة توسكانا وسط البلاد.

وأضافت الشرطة أن “عناصرنا تدخلوا في يوم الأحد الماضي في ميناء ليفورنو، حيث كانت هناك دورية تابعة قوات الشرطة المالية تتعقب 4 مواطنين أجانب لا يحملون وثائق”، وقد “صرح الأربعة إنهم جاؤا على متن سفينة تجارية انطلقت من تونس وهبطوا صباح يوم الأحد أثناء عمليات تفريغ سفينة قطر متوسطة”.

وخلصت مصادر الشرطة الى القول إنه “تمت إعادة المهاجرين غير النظاميين الى وطنهم من قبل الشرطة، حيث عُهد بهم إلى قبطان السفينة نفسها التي وصلوا على متنها إلى الميناء”.