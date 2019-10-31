مصر ترحب بالدعوة لاجتماع بواشنطن لتجاوز خلافات مفاوضات سد النهضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن سلطات بلاده “رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل” بغية تسهيل العملية التفاوضية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم بشأن سد النهضة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الدبلوماسية المصرية اليوم الخميس أمام البرلمان العربي، في جلسته العامة التي خُصِصَت لمناقشة قضية الأمن المائي العربي، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية

واشارت الوزارة إلى أن شكري نوه، خلال خطابه، بأن هذه الدعوة “تأتي تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها، فإنه يتعين الاستعانة بوسيط”، معرباً عن “تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية”.

وفي سياق عام، “أكد وزير الخارجية خلال كلمته على ما يحتله موضوع الأمن المائي العربي من أهمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المائية وندرتها في الوطن العربي، حيث تقع 16 دولةً عربية ضمن فئة الدول ذات الندرة المائية، وهي الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنوياً وفقاً للمعايير الدولية”، منوهاً بـ”العديد من العناصر الأخرى التي تفاقم من الآثار السلبية لندرة المياه كالزيادة السكانية وتنامي الاحتياجات المائية”.

كما استعرض شكري “التحديات المائية التي تواجه مصر، حيث يبلغ النصيب المائي للفرد فيها سنوياً 570 متراً مكعباً، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي الشديد، الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الأمن المائي عبر تبني أفضل السياسات في مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه في مصر، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات”.