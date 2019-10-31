الإدارة الذاتية الكردية لشمال سورية ترفض تعميق التعاون مع النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والمسؤولة عن قوات سورية الديمقراطية (قسد)، عدم موافقتها على التعاون مع النظام في دمشق في قضايا إدارة شؤون المنطقة التي تُسيطر عليها شمال شرق البلاد. وذكرت أن التعاون يقتصر على تسليم عملية حماية الحدود إلى قوات النظام السوري.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية إن التفاهم الذي جرى بينها وبين الجيش السوري برعاية وضمان روسيا، هو “لحماية الحدود والسيادة السورية من المحتل التركي”، وأن هذا الاتفاق “هو لحماية الحدود والسيادة السورية فقط، ولم يتطرق التفاهم لمؤسسات الادارة الذاتية وعملها، بل تبقى الإدارة تمارس عملها والعاملون فيها يمارسون مهامهم كلٌ في مؤسسته في ظل الدعوة للحوار”.

واشتكت الإدارة الكردية، التي سلّمت بعض المناطق لقوات النظام السوري من قيام مؤسسات السلطة بدمشق كالدفاع والداخلية والتربية “بمخاطبة الأفراد القاطنين بمناطق الإدارة الذاتية وحضهم على تسوية أوضاعهم كما يتم تسوية أوضاع الإرهابيين والمجرمين”.

وأعلنت جاهزيتها لفتح حوار مع السلطة في دمشق فيما يتعلق بكافة الجوانب ووضع خارطة طريق تكون الممر الآمن لحل الأزمة السورية، وقالت إن هذا الأسلوب “لا يخدم الحل السياسي بل يزيد من الأزمة ويطيل أمدها ويعقدها، وعلى السلطة بدمشق إذا كانت جادة بالوصول لحل الأزمة السورية أن تُعلن ذلك بكل وضوح، وتوجه خطابها بشكل واضح لمؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية”.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أصدرت بياناً قالت فيه إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية “مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً”.

وفي سياق متصل، أصدر عدد من وجهاء وشيوخ المنطقة الشرقية بياناً طالبوا فيه الرئيس السوري بإصدار عفو عن المنتسبين إلى صفوف (قسد) من العرب والأكراد والسريان ليتسنى لهم فرصة ليصبحوا قوات رديفة للنظام حسب تعبيرهم .

وتزامنت هذه التحالفات والخلافات مع أنباء عن انسحاب قوات النظام مرة ثانية بشكل شبه كامل من كافة القرى بين رأس العين وتل تمر، وانسحبت من عامودا والدرباسية والمالكية، وعادت القوات الأمريكية من جديد إلى قاعدتها في منطقة السبت قرب ناحية صرين، وتوسع نطاق انتشارها لتشمل صوامع الحبوب القريبة من القاعدة بعدما اعلنت سابقاً عن انسحابها منها بالكامل.

ويخشى ناشطون من شمال شرق سورية أن يكون لتبدّل التحالفات والخلافات أثر كبير على استقرار الاتفاق الروسي – التركي من جهة، والروسي – الأمريكي من جهة ثانية، وأن تتطور الاشتباكات العسكرية من جديد، وتعود منطقة شمال شرق سورية ساحة ضغط عسكري بين كل هذه الأطراف.