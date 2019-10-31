أوروبا تستمر في دفع الأموال لتركيا لمساعدة اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 663 مليون يورو لتقديم مساعدات انسانية لضمان استمرار المشاريع المخصصة لمساعدة اللاجئين في تركيا.

وستساعد هذه الأموال اللاجئين المقيمين في تركيا على الاستمرار في تلقي مساعدات مالية نقدية شهرية بواسطة بطاقة مصرفية خاصة ضمن اطار برنامج الدعم الاجتماعي.

كما ستساهم هذه الأموال في تأمين التعليم المنتظم لأكثر من نصف مليون طفل و مساعدة 20 ألف آخرين من المتسربين على تدارك تأخرهم الدراسي.

وتقول المفوضية أن التمويل الممنوح للاجئين في تركيا من قبل دول ومؤسسات الاتحاد يخضع لمعايير مراقبة دقيقة وشديدة ويمر حصراً عبر الشركاء الدوليين العاملين ميدانياً في المجال الاغاثي.

وتأتي المبالغ المذكورة اليوم في إطار برنامج مساعدات أوروبي ضخم لصالح اللاجئين السوريين في تركيا بقيمة 6 مليار يورو، تم تقسيمها لشريحتين متساويتين.

وتؤكد المفوضية أن 2,6 مليار يورو من أصل المبلغ الإجمالي قد صُرفت بالفعل، بينما تم توقيع عقود بمبلغ يصل إلى 4,2 مليار يورو وأن هناك 95 مشروعاً انسانياً وانمائياً يتم تمويلها من قبل الاتحاد لصالح اللاجئين.

ويعمل الاتحاد، حسب المفوضية على تلبية احتياجات 1,7 مليون لاجئ، معظمهم من الأطفال.

وتساعد الأموال الأوروبية أيضاً في تحسين البنى التحتية وتطوير أداء المستشفيات والمدارس في المناطق التركية التي تستقبل لاجئين سوريين، وتساهم أيضاً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ومن جهته، يرى المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، أن المساعدات المقدمة للاجئين في تركيا قد نجحت في الرد على احتياجات المجموعات الأكثر هشاشة من بينهم.

ويؤكد كريستوس ستايليانيدس: “سيستمر الاتحاد الأوروبي في احترام التزاماته بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توافق مع تركيا عام 2016، على اعلان تلتزم بموجبه بروكسل بتغطية نفقات اللاجئين مقابل قيام أنقرة باستقبالهم وبمنعهم من التحرك باتجاه دول الاتحاد.

وتواجه مؤسسات الاتحاد بشكل مستمر تهديدات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يؤكد أن بلاده لم تتلق الأموال التي تعهدت بها بروكسل، وأنه بصدد فتح الباب أمام اللاجئين للتدفق لأوروبا اذا لم تف بوعودها.