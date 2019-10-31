إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء 2342 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأشارت في هذا الصدد الى أن 59% من الوحدات المعتمدة موجودة في مستوطنات من المحتمل أن تقوم إسرائيل بإخلائها بموجب اتفاقية سلام

وذكرت (السلام الان) إنه تمت الموافقة على خطط لـ 8337 وحدة سكنية في المستوطنات منذ بداية العام، بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2018، حيث تمت الموافقة على خطط لبناء 5،618 وحدة سكنية.

وقالت “وبذلك يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية المعتمدة في السنوات الثلاث منذ انتخاب الرئيس ترامب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث السابقة (3635 وحدة سكنية)”.

وعلى ذلك، قالت (السلام الآن): “الأرقام تتحدث عن نفسها. يواصل نتنياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي معالفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي”.