إيطاليا: نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الثالث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- آظهرت بيانات أولية صدرت عن المرصد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني لذات العام وبنسبة 0.3% على أساس سنوي.

ووفق المرصد الوطني للإحصاء، فإن نسبة 0.3% المسجلة هي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2018.

ونوه (إستات) بأن الناتج المحلي الإجمالي يسجل للربع الرابع على التوالي وتيرة اقتصادية إيجابية ضعيفة، محققاً نمواً مستقراً عند 0.1%، نحو نمو مكتسب بنسبة 2% لعام 2019.

وبالتالي-يضيف المرصد الوطني للإحصاء معلقاً، فإن هذه البيانات تؤكد منوال استمرار الركود الملموس للاقتصاد الإيطالي منذ بداية عام 2018.