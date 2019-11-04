مجلة إيطالية: الخط الأحمر للحقوق في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استهلت مجلة إيطالية عن الموضة مقالا بالقول، إنه “الى جانب الشرق الأوسط، هناك نقاش كبير حول حقوق المرأة في أفغانستان أيضًا”، وبشكل خاص “على ضوء بحث اتفاق مع حركة (طالبان)”.

وكتبت مجلة (إيو دونّا) الملحقة بصحيفة (كورييري ديلا سيرا) أنه “وفقًا لبعض النساء، من المرجح أن يؤدي السلام مع الأصوليين إلى إعادة البلاد إلى 18 عامًا الى الوراء، ومحو التقدم نحو المساواة الذي حققه الأفغان في السنوات الأخيرة”، فـ”في عام 2001، ذهب 900 ألف طفل فقط إلى المدرسة، وليس من بينهم أية طفلة تقريبًا”.

وأشار المقال الى أن “هناك اليوم 9 ملايين طالب يتلقون التعليم، بينهم 3.5 مليون فتاة. و100 ألف امرأة يذهبن إلى الجامعات”، مبينا أنه “على الرغم من أن أتباع (طالبان) قد أرخوا زمام الأمور في مجال تعليم الإناث على ما يبدو، إلا أن يتبنون مواقف متناقضة”.

وذكرت المجلة أن “هذا هو السبب في أن فرحناز فوروتان (26 عامًا)، أول مراسلة لشبكات التلفزة الأفغانية الرئيسية، أصبحت صحافية مستقلة الآن، وأطلقت حملة (Myredline) الاجتماعية”، على منصة (تويتر)، “للحديث عن حقوق، نساء ورجال أفغانستان ليسوا على استعداد للتنازل عنها باسم اتفاق حول انسحاب القوات الأجنبية”، من البلاد. واختتمت موضحة أن “خطي الأحمر هو واحد فقط: نحن النساء”.