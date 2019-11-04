مرصد لسوق النبيذ في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت المفوضية الأوروبية رسمياً اليوم مرصداً جديداً لسوق النبيذ في مسعى لتحسين الشفافية والمعرفة فيما يخص هذا القطاع.

ومن المنتظر أن يقدم المرصد تحليلاً قصير المدى لأكبر قطاع زراعي مهم في الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر منتج للنبيذ في العالم، حيث يمثل 65% من الإنتاج العالمي، ويستحوذ على 70% من صادرات النبيذ في العالم.

وسيعمل المرصد، الذي يضم مجموعة من الخبراء، على جمع وتحديث طيف واسع من بيانات السوق مثل الأسعار والإنتاج والتجارة ، وإصدار تقارير منتظمة حول قطاع النبيذ الأوروبي بشكل عام.

وسيغطي المرصد جميع أنواع النبيذ الأحمر، الأبيض والوردي وكذلك أنواع النبيذ المشمولة بتسميات المنشأ المحمية والجغرافية المحمية.

وقد عقد أعضاء المرصد أول اجتماعهم اليوم.

وكانت المفوضية قد أطلقت بالفعل عدة مراصد أوروبية لكل من السكر واللحوم والحليب، من أجل “التعامل بشكل أكثر فاعلية مع تقلبات السوق وضمان المزيد من الشفافية”، حسب بيان المفوضية.