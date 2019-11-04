حماس: هنية يستعرض مع المبعوث الاممي سبل إنجاح الانتخابات الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعلنت حركة (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية ظهر اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، حيث جرى خلال اللقاء “بحث معمق في كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة، وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني”.

ووفق بيان لــ(حماس) صدر بعد الاجتماع، “رحب رئيس الحركة بالموقف الإيجابي للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها في توحيد الصف الفلسطيني”، مؤكدًا موقف حركة (حماس) “الإيجابي وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات”.

واستعرض هنية “مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية”، معتبرًا أن “الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، كما هي في الوقت نفسه استحقاق وطني”.

كما نقل البيان عن ميلادينوف “الاشادة بموقف حركة (حماس) الإيجابي، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، وأكد أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية”، مشدداً على “ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام”.