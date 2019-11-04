اليونيسف: 28 ألف طفل أجنبي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن آلاف الأطفال من عشرات البلدان المختلفة موجودون في شمال شرق سورية معظمهم في مخيمات النزوح، وأن المسؤولية تقع على عاتق حكومات الدول لإعادة هؤلاء الأطفال الأجانب وذويهم إلى أوطانهم لتلقي الرعاية المناسبة والعيش في أمان بعيدا عن العنف وسوء المعاملة.

وأشارت المنظمة في بيان الاثنين، إلى أن التصعيد الأخير في شمال شرق سورية “يذكرنا بالحاجة الملحة إلى إعادة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل إلى ديارهم قبل فوات الأوان”. وأضاف البيان “أن الفرصة الآن مواتية لكي تقوم الحكومات بالعمل الصحيح” وإعادة الأطفال إلى بلدانهم.

ووفق تقديرات (يونيسف) الأخيرة، فإن نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة عالقون في شمال شرق سورية، منهم 20 ألف طفل من العراق، معظمهم يقيمون في مخيمات النزوح.

وإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال دون سن الثانية عشرة و50 في المائة دون سن الخامسة. كما أن 250 فتى على الأقل، عضهم لم يتجاوز التاسعة من عمره، رهن الاحتجاز. وترجّح اليونيسف بأن الأرقام الحقيقة قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

وبحسب البيان، فإن جميع هؤلاء يعيشون في “ظروف لا تناسب الأطفال”، وسؤالهم الرئيسي الذي يتوجهون به إلى العالم هو: “ما الذي سيحدث لنا؟“