تقرير إيطالي: أقاليم الجنوب تشهد ركوداً إقتصادياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف تقرير إيطالي عن أن حوالي 2 مليون و15 ألفًا من المواطنين، نصفهم من الشباب، تركوا الاقاليم الجنوبية في البلاد منذ بداية القرن الحالي بحثاً عن العمل

وأشار التقرير إلى أن أقاليم الجنوب تشهد ركوداً إقتصادياً في العام الحالي 2019، حيث إنخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ + 0.3% المسجلة في شمال-الوسط ، و+2% في المتوسط على المستوى ​​الوطني.

وقدّر التقرير الذي صدر عن مؤسسة بحثية تهتم بالنمو الصناعي في الجنوب، أن تحقق الاقليم الجنوبية “انتعاشا ضعيفا” في عام 2020، حيث لن يتعدى النمو سقف الـ 0.2%، مقارنة بـ الـ 0.6% المتوقعة لإقتصاد إيطاليا الكلي.

ويرى التقرير أن “الاقتصاد الاخضر” يشكل فرصة لإطلاق عجلة النمو جنوبي البلاد، مع التركيز على تلك المناطق باعتبارها “منصة خضراء”، متوقعاً أن يصل حجم الاقتصاد الحيوي الجنوبي إلى حوالي 50- 60 مليار يورو