الاتحاد الاوروبي يقدم 16.5 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم اليوم مساهمه قدرها 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر تشرين الأول/أكتوبر لأكثر من 40 ألف من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقاعدين في الضفة الغربية.

واشار الى انه يمول هذه المساهمة كجزء من دعمه المالي المباشر للسلطة الفلسطينية الموجهة من خلال الية بيغاس.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، توماس نكلاسِن “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات لموازنة السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين. ونحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي والاخصائيين الاجتماعيين وهم جميعا لهم أهمية حاسمة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”.

وأضاف “لقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما ملموسا على مدى السنوات القليلة الماضية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك تقديم خدمات جيدة لشعبها وهذا التقدم ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه”.