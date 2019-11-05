الاتحاد الأوروبي: العالم سيستمر في مواجهة التغير المناخي رغم الانسحاب الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن اسفه لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم اخطار رسمي للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد انسحابها من اتفاق باريس للمناخ، بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ الفعلي.

ويؤكد الأوروبيون أن الانسحاب الأمريكي لن يغير في الأمر شئياً رغم أن واشنطن هي من أكبر الأطراف التي تقوم بأنشطة ملوثة للبيئة، حيث “سيستمر العالم بتنفيذ اتفاق باريس ومحاربة التغير المناخي”، حسب المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا.

وتأمل بروكسل في ان تتراجع واشنطن عن قرارها، خاصة وأن موعد الانسحاب الفعلي يحل بعد عام تماماً ويتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية “نأمل تغيراً في الموقف الأمريكي، ولكننا لا نريد الدخول في تكهنات إضافية”.

ونوهت المتحدثة إلى أن علاقات الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز موضوع المناخ.

ولفتت النظر إلى أن هناك 193 دولة قد وقعت على اتفاق باريس للمناخ وأن هناك العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأمريكية من بين أخرى دولية، قد التزمت هي الأخرى باحترام الاتفاق.

هذا وحاولت المتحدثة التقليل من آثار الإعلان الأمريكية على مجريات مؤتمر المناخ القادم المقرر عقده في مدريد في شهر كانون الأول / ديسمبر القادم.