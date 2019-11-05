كونتي: يجب تشجيع شبابنا على العودة الى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن علينا مقاومة ظاهرة هروب الأدمغة. ينبغي ضمان تشجيع أفضل لشبابنا، الذين يسافرون اليوم إلى الخارج.

وفي مداخلته خلال افتتاح المقر الجديد لمؤسسة (Human Technopole) للبحوث في ميلانو، ضمن المنطقة التي أقيم فيها معرض إكسبو 2015، أضاف رئيس مجلس الوزراء موضحا، أنه “سيكون هناك المزيد من التميّز هنا باستمرار”، كما “سيتم تنمية بحوث متطورة على نحو متزايد”.

وأشار كونتي الى أن “السير الذاتية الأكاديمية والقصص الشخصية لبعض باحثينا الذين عادوا من الخارج إلى هنا في ميلانو، تبعث فينا الراحة وتملأنا فخراً، لأن نظامنا البحثي سيكون أكثر جاذبية من خلال مركز (Human Technopole)، وسيشكل خطوة مهمة بالإتجاه المعاكس، مقارنة بالمسيرة القاسية للباحثين الإيطاليين في الخارج”.

وكان رئيس الحكومة قد دعا في وقت سابق الى “بذل مزيد من الجهود لتقليص هروب الأدمغة من البلاد”، وذكر أن “علينا فعل كل ما بوسعنا وتركيز جهودنا على إبقاء الباحثين الشباب في إيطاليا، مما يسمح لهم بمواصلة أنشطتهم البحثية”.