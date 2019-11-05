وزير خارجية إيطاليا: واشنطن لم تهاجمنا لإنضمامنا لمبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

شانغهاي-أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على أن الولايات المتحدة الامريكية لم تعرب عن رفضها لإنضمام بلاده إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقال دي مايو، في تصريح لصحفيين إيطاليين بمدينة شانغهاي حيث يقود وفد بلاده المشارك في معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد، “بأمانة شديدة، لم يأت أي هجوم من الولايات المتحدة مطلقًا”، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الخاصة بمبادرة الحزام والطريق خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لروما في شهر آذار/مارس الماضي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “مصدر القلق أو القلق الوحيد الذي كان لدى الولايات المتحدة، وكان لدينا أيضًا بشكل عام، هو تقنية إتصالات الجيل الخامس. أريد التأكيد في هذا الصدد على أن إيطاليا لديها أكثر التشريعات تقييدًا في أوروبا. آمل أن تتمكن جميع الدول الأوروبية من التكيف مع تشريعاتنا” في هذا المجال.