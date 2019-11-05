الصين ترسل ضباط شرطة إلى روما للقيام بدورية مشتركة مع نظرائهم الايطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ذكرت وزارة الأمن العام الصينية أن مجموعة مكونة من عشرة ضباط شرطة من الصين ستشارك مع الشرطة في ايطاليا للقيام بدورية مشتركة تستمر ثلاثة أسابيع من أجل المساعدة على التعامل مع قضايا وحوادث ذات صلة بسلامة صينيين يقومون بالسياحة في ايطاليا أو يقيمون فيها.

وقالت الوزارة-حسبما نقلت عنها وكالة الانباء الرسمية (شينخوا)- إن هؤلاء الضباط المختارين من أقسام معنية في أنحاء الصين انتهوا من تدريبات حول الدوريات الشرطية والآداب الدبلوماسية والتعاون في تنفيذ القانون الدولي والثقافة والعادات الايطالية.

وأشار مسؤول من مكتب التعاون الدولي للوزارة، وي شياو جون، إلى أن الضباط الصينيين سيعززون التبادلات مع نظرائهم الايطاليين لتقديم الخدمات للمدنيين الصينيين الذين يزورون ايطاليا، بالاضافة الى الصينيين الذين يعيشون هناك والشركات الصينية التي لها مقرات في إيطاليا أو تعمل هناك.

وذكرت الوزارة أن هذه الدورية الشرطية المشتركة تعتبر الرابعة من نوعها بين البلدين، وأن مثل هذا التعاون أجري أيضا بين الصين ودول أوروبية أخرى تضم كرواتيا وصربيا.