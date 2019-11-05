ترحيب أممي بإتفاق الرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت الامم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس بإتفاقية الرياض، واصفا إياها في بيان صدر بعد التوقيع عليها، بـ”الخطوة المهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن”.

ورأى المبعوث الاممي أن “الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين يعد أمرا في غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.“

كما أعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية “لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية”، التي شهد مراسم التوقيع عليها ولي العهد الامير محمد بن سلمان، شاكراً جهود الرياض “الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل”.

وفي بيانه، أعرب غريفيثس عن أملها بأن “تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين”.