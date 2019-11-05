إستطلاع رأي إيطالي: تراجع حزبي الائتلاف الحاكم وحزب سالفيني يعزز مركزه الاول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر آخر إستطلاع للرأي في إيطاليا تراجعاً في مستوى الرضا الشعبي لحزبي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي)، بينما عزز حزب الرابطة المعارض، الذي يتزعمه ماتيو سالفيني مركزه الاول، حيث إرتفعت نسبة ناخبيه المفترضين من 33.6 إلى 34.1 في المائة، وهي تقريبا نفس النسبة التي سجلها الحزب بإنتخابات البرلمان الاوروبي في نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وأبرز الاستطلاع عودة الحزب الديمقراطي كأول حزب في الائتلاف الحاكم ، لكنه تراجع نصف نقطة مئوية: حيث إنخفضت شعبيته من 18 في المائة، المسجلة منذ أسبوع، إلى 17.5%. وتعتبر حركة خمس نجوم الخاسر الاكبر حيث أنها فقدت 1.4% من أصوات الناخبين المفترضين، متراجعة من 18.2% إلى 16.8%.

ووفق الاستطلاع، الذي بثته القناة السابعة الخاصة، فإن حزبي الائتلاف الحاكم دفعا ثمن خسارتهما في إنتخابات إقليم أومبريا الاخيرة، رغم من تشكيلهما ولاول مرة إئتلافا إنتخابياُ على المستوى المحلي، على يد تحالف يمين-الوسط (حزب الرابطة، فورتسا إيتاليا وإخوة إيطاليا). كما أن إنشقاق رئيس الوزراء الاسبق، ماتيو رينزي، أثر سلباً على حزبه السابق (الحزب الديمقراطي). يشار إلى أن حزب رينزي (إيطاليا حية) تقدم مسجلاً 0.6 نقطة مئوية، حيث إرتفع رصيده من 5.2 إلى 6 في المائة من أصوات الناخبين المفترضين.