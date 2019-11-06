الفيفا يطالب العراق بلعب مباراتين في مكان محايد لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، العراق بوجوب لعب المباراتين القادمتين، اللتين تؤهلانه للمشاركة ببطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 “على أرض محايدة”، أي خارج البلاد.

ووفقا للـ(فيفا) فإن هذا الطلب يأتي لإعتبار أن “الوضع الأمني الحالي حرج في البلاد”، وذلك “في ظل الاحتجاجات المدنية العنيفة التي خلّفت حتى الآن أكثر من 270 ضحية خلال شهر واحد”.

هذا ومن المقرر أن يلعب العراق مباراتين في 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الأولى مع إيران للتأهل لكأس العالم، والثانية مع البحرين للتأهل لبطولة كأس آسيا، ينبغي أن تجري كلتاهما في البصرة.