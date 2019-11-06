إيني: استعدنا أكثر من 0.62٪ من رأسمال الشركة منذ بداية السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت شركة (إيني) الايطالية للطاقة أنها منذ بداية برنامج إستعادة رأسمال الشركة، اشترت أكثر من 22 مليونا 400 ألف من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ300 مليون يورو، أي ما يعادل 0.62٪ من رأسمال الشركة.

وقالت المجموعة النفطية في مذكرة الأربعاء، إنها “في الفترة بين 28 تشرين الأول/أكتوبر و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعادت شراء حوالي مليون و400 ألف من أسهم الخزينة بسعر متوسط يتجاوز بقليل الـ13.7 يورو للسهم الواحد”.

وذكرت (إيني) أن “القيمة الإجمالية للعملية تتجاوز الـ17 مليونا و600 ألف يورو”، وذلك “في سياق تفويض لشراء أسهم الخزانة المعتمدة من قبل اجتماع مساهمي (إيني) في 14 أيار/مايو 2019”.

وقال عملاق الطاقة الإيطالي أنه “بعد عمليات الشراء التي تمت حتى مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبالنظر لأسهم الخزانة الموجودة في محفظتنا أصلا”، أصبحت “إيني تمتلك أكثر من 55 مليونا و450 ألفا من أسهم الخزينة”، أي “ما يعادل 1.53٪ من رأس المال”.