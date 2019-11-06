وزيرة الداخلية الإيطالية: مذكرة التفاهم مع ليبيا خفضت تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إنه منذ توقيع مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، شهدت أعداد قوارب الهجرة المغادرة من ليبيا انخفاضا ملحوظاً.

واضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول المذكرة السالفة الذكر، أنها أدت الى “تقليل مغادرة المهاجرين من على سواحل ليبيا”، وبالتالي “تناقص عدد الموتى في عرض البحر”. لكن “حتى مع انخفاض تدفقات الهجرة، فإن خفض مستوى الانتباه (إزاء قضية الهجرة) سيكون غير مبرراً”.

وذكرت وزيرة الداخلية أنه “في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اقترحت السفارة الإيطالية في طرابلس على السلطات الليبية رسمياً من خلال بيان رسمي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية”، من أجل “الإتفاق على إجراء تحديث على مذكرة التفاهم من خلال تغييرات تهدف إلى تحسينها”، والتي “يتم إضفاء الطابع الرسمي على فاعاليتها عن طريق تبادل المذكرات”.

وخلصت لامورجيزي الى القول إنه “تم تقبّل هذا الاقتراح على الفور وبشكل إيجابي من خلال إبداء النظير الليبي الاستعداد لمراجعة نص المذكرة”.