سالفيني: حكومتنا تفتح الموانئ للمهاجرين وفرنسا وألمانيا تفعلان العكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن “ألمانيا تعزز فرض رقابتها على الحدود وكذلك فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الخاصة بالهجرة”، بينما “تفتح الحكومة موانئ البلاد أمام المهاجرين”.

وكتب وزير الداخلية السابق على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الأربعاء، “تهانينا لحكومة قوارب الهجرة، الضرائب والأصفاد”، فـ”في أقل من ثلاثة أشهر، ضاعفت الموانئ المفتوحة أعداد المهاجرين الوافدين”، وها هي “الآن تعرّض نفسها للإهانة من قبل باريس وبرلين”.

وخلص سالفيني متسائلا، عما إذا كان رئيس الوزراء جوزيبّي “كونتي، (وزير الخارجية الإيطالي لويجي) دي مايو و(رئيس الوزراء الأسبق ماتيو) رينزي متواطئين في مسألة الهجرة أم عاجزين؟”، عن التصرف إزاءها.