وزيرة داخلية إيطاليا: هدفنا إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن بلادها تسعى لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، الأربعاء أن “من بين التغييرات التي ستطلبها إيطاليا من ليبيا بشأن المذكرة، هناك تحسين مراكز الاحتجاز”، وذلك “بهدف إغلاقها تدريجياً بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أكد على لسان المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن “موقفنا واضح، يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا”.

وقد نأت المتحدثة مايا كوسيانيتش بالاتحاد عن أي تمويل ممكن لأي مركز احتجاز حكومي في ليبيا، مشيرة إلى أنه يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المهاجرين المتواجدين في ليبيا.