برلماني أوروبي يدعو إيطاليا لدعم مهمة دولية لإنقاذ المهاجرين بحراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني أوروبي بلاده ـ إيطاليا الى الترويج لمهمة دولية لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.

وقال عضو البرلمان الأوروبي المستقل الذي تم انتخابه على قائمة الحزب الديمقراطي، ماسيميليانو زميريليو، في تصريحات الأربعاء، إن “معسكرات الحشر الليبية للمهاجرين عار على المجتمع الدولي بأسره”، وأن “من المفارقة أن تستمر وزيرة الدفاع لوتشانا لامورجيزي بالسير على هذا النهج الخطأ بعد التحقق من النتائج المأساوية”، في إشارة الى مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين.

وذكر زميريليو أن “مراكز الإحتجاز الليبية هي معسكرات اعتقال يتعرض فيها الناس للقتل والتعذيب، ناهيك عن أولئك الذين لا يتم إنقاذهم ويتركون للموت في البحر أو في الصحراء”، داعيا الى “أخذ الاستعداد الليبي لإقامة مراكز تديرها الأمم المتحدة بعين الإعتبار”.

وخلص البرلماني الأوروبي مستدركاً: “لكن الحكومة الإيطالية إن كانت تريد حقاً جعل احترام حقوق الإنسان أولوية، فعليها تجاوز الصعوبات بشكل عاجل والعمل على تعزيز مهمة إنقاذ دولية في البحر المتوسط”.

وكانت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي قد قالت في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول المذكرة السالفة الذكر، الأربعاء، أن “السفارة الإيطالية في طرابلس اقترحت على السلطات الليبية من خلال بيان رسمي، عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية”، من أجل “الإتفاق على إجراء تحديث على مذكرة التفاهم من خلال تغييرات تهدف إلى تحسينها”، والتي “يتم إضفاء الطابع الرسمي على فاعاليتها عن طريق تبادل المذكرات”.